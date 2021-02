Schulen in Wien und NÖ starten mit Selbsttests: "Ich bohr' eh gern in der Nase"

In den Wiener und den niederösterreichischen Schulen ist der erste Testtag geschafft. Nur wenige Kinder kamen nicht in die Schule - und viele bekamen ein Zeugnis.

Wenn es das Zeugnis am ersten Schultag nach den Ferien gibt statt am letzten vor den Ferien, dann ist der harte Lockdown vorbei. Am Montag sperrten nach Wochen des Heimunterrichts im Osten Österreichs die Schulen wieder auf. Für die Volksschüler war das doppelt aufregend: Erstmals lief der nun zwei Mal wöchentlich verpflichtende Selbsttest in der Schule ab, außerdem wurden die Semesterzeugnisse verteilt.

"Wir haben uns sehr gut vorbereitet gefühlt", sagt die Mutter eines Achtjährigen. Von der Schule seien ...