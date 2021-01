Schulen öffnen wieder am 25. Jänner - aber nur Schichtbetrieb

Die Schülerinnen und Schüler kehren noch vor den Semesterferien in den Präsenzunterricht zurück. Das bestätigte das Bildungsministerium den SN.

Am 25. Jänner werden die Schülerinnen und Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Das steht seit Mittwochvormittag fest. Nach Angaben des Bildungsministeriums ist ein Schichtbetrieb geplant, es sollen also immer nur halbe Klassen - und das tageweise abwechselnd - unterrichtet werden. Von einem dreifachen Sicherheitsnetz ist die Rede: Testen, halbe Klassen und Masken tragen. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wird in den nächsten Tagen an die Öffentlichkeit treten. Ein genauer Termin ist bis dato nicht ...