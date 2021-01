Schulen sollen am 25. Jänner wieder öffnen

Noch wird verhandelt, doch die Zeichen stehen auf eine Rückkehr der Schülerinnen und Schüler in den Präsenzunterricht, und das vor den Semesterferien.

Am 25. Jänner sollen die Schülerinnen und Schüler wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren können. Das sickerte Mittwochmittag aus Regierungskreisen durch. Eine offizielle Bestätigung aus dem Bildungsministerium liegt noch nicht vor. Allerdings wurde den SN bestätigt, dass der Schulbetrieb nach dem Ende des Lockdowns (24. Jänner) wieder starten solle. Allerdings sei ein Schichtbetrieb geplant, also immer nur eine halbe Klasse solle unterrichtet werden. Von einem dreifachen Sicherheitsnetz ist die Rede, neben dem Schichtunterricht auch Testen ...