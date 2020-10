Schulen sollen auch bei Roter Ampel offen bleiben

Die Coronavirus-Pandemie hat am Freitag die Videokonferenz der Bildungsreferenten der Bundesländer inhaltlich dominiert. Es sei eine Einigung darüber erzielt worden, dass Schulen so lange wie möglich offen bleiben sollen, auch bei Roter Corona-Ampel, fasste Martin Netzer, Generalsekretär im Bildungsministerium, in Salzburg ein Ergebnis der Konferenz zusammen.

SN/APA/BARBARA GINDL Rote Ampel soll nicht zur Schließung von Schulen führen