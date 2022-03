Schulen: Täglich kommen neue Kinder aus der Ukraine hinzu

Die Flüchtlingswelle wird auch in den Schulen von Tag zu Tag spürbarer. Ukrainische Kinder sollen bald zusätzlich unterstützt werden.

Unweit des Wiener Hauptbahnhofs, der zu einer Drehscheibe für die Flüchtlingsströme durch Österreich geworden ist, besuchen seit zwei Wochen drei ukrainische Kinder die Ganztags-Mittelschule im Sonnwendviertel. Zwei Geschwister, ein Bub und ein Mädchen, 14 und 12 Jahre alt, und deren Cousine (12). Am Vormittag sitzen sie gemeinsam in der Deutsch-Förderklasse, um zwölf Uhr geht es in ihre jeweilige Stammklasse. Die Sprache sei eigentlich die einzige Hürde für die Kinder im neuen Schulalltag, sagt Schuldirektor Andreas Gruber. "Die Kinder aus der ...