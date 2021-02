Schulen und Handel wieder in Betrieb

Der Lockdown wird gelockert. Dazu hat sich die Regierung am Montag in einer Konferenz mit den Landeshauptleuten entschieden. Die Schulen bieten demnach nach den Semesterferien wieder Präsenzunterricht an und der Handel wird am 8. Februar geöffnet. Verbunden ist das alles mit diversen Schutzmaßnahmen.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Lockerungstreffen im Kanzleramt