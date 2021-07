Schulschluss - hoffentlich diesmal auch für das Virus

Im Osten Österreichs ging das zweite Coronaschuljahr zu Ende. Schüler, Maturanten und Pädagogen blicken zurück auf ein Jahr der Herausforderungen und der mitunter kleineren Erfolge.

Kaum eineinhalb Monate nachdem alle Schüler in den Präsenzunterricht zurückgekehrt waren, ging das zweite Coronaschuljahr am Freitag zumindest im Osten Österreichs auch schon zu Ende. Experten reden von einem Dauerstresstest für das Bildungssystem, von erschöpften Schülern und Lehrern. Sie berichten von einem weiten Aufgehen der Bildungsschere, den Schwächen des Schulsystems, die unter dem Brennglas der Coronakrise besonders deutlich wurden, und warnen vor Verstärkung sozialer Unterschiede durch die Digitalisierung, die nach holprigem Beginn als Erbe der Krise bleiben dürfte.

Und was sagt Theo? Der Neunjährige hat das Coronavirus als bedrohlichen Ungustl mit Maske vor "Alarmstufe Rot"-Hintergrund dargestellt. "Das Blöde am Lockdown war, ich konnte nicht meine ganzen Schulkameraden treffen", erklärt Theo im SN-Gespräch vor seiner Wiener Volksschule, in der er eine Mehrstufenklasse besucht. Theo hat übrigens nicht das Gefühl, heuer weniger gelernt zu haben, "Wir haben im Lockdown schon sehr viel gemacht und in den letzten paar Wochen haben wir dann im Unterricht noch neue Rechenarten gelernt - schriftliches Dividieren." Das Beste sei schon gewesen, dass man im Lockdown an manchen Tagen länger habe schlafen können. "Manchmal bin ich auch ganz früh aufgestanden und hab dann so schnell wie möglich alles gemacht, damit ich dann ab 10 Uhr spielen konnte." Drei Mal die Woche war Theo auch im Lockdown in Betreuung an der Schule. "Und in den Online-Meetings haben wir immer besprochen, was wir am Tag machen, damit wir uns auskennen" , sagt Theo. "Eigentlich bin ich froh, dass es jetzt vorbei ist", macht auch er in Pandemieoptimismus. Der coole Neunjährige freut sich jetzt auf die wohlverdienten Ferien.

Leonie (17) hatte schon Ferien. Die begannen für fast alle Maturanten gleich nach der schriftlichen Matura, da auf die freiwillige mündliche meist verzichtet wurde. "Das hat viel Stress weggenommen", sagt Leonie. "Die Maturareise nach Kroatien war schön, aber vier von uns haben sich mit Corona infiziert." Leonie war eine davon - "dabei war ich immer so vorsichtig und hab mich an die Lockdowns und alle Regeln gehalten."

Der 17-Jährigen kommen rückblickend die Coronazeitverläufe zwischen Online- und Präsenzunterricht fast durcheinander. "Der größte Verlust waren die sozialen Kontakte", sagt auch sie. Gemeinsam mit der ganzen Klasse sei sie nur mehr für eine Woche an der Schule gewesen. Der Onlineunterricht habe sich - nachdem es im ersten Lockdown, als es mit drei Lernplattformen - je nach Lehrer via Moodle, Teams oder E-Mail sehr chaotisch zugegangen sei - eingespielt und habe ab dem zweiten Lockdown funktioniert. "Ich würde schon sagen, dass es Lernverluste gab, weil ich mir vieles selbst beibringen musste", sagt Leonie , die sich in der Schule immer sehr leicht getan hat. Trotzdem gab es im Lockdown auch bei ihr Motivationsprobleme. Als es dann zumindest online regelmäßig ein "Klassenraumsetting" gegeben habe, hat sich Leonie, die sehr gern mitarbeitet und im Unterricht am besten lernt, wieder viel leichter getan anders als andere Schüler, die dann die Kamera abgedreht und geschlafen haben. Leonie findet nicht, dass es eine geschenkte Matura war, räumt aber ein, dass Schüler mit "normalem Maturaverlauf" wohl besser auf große mündliche Prüfungen, wie man sie dann auf der Uni habe, vorbereitet seien.

Weniger behütete Schüler taten sich oft schwerer - viele waren gar nicht greifbar. "Unsere Klientel ist nicht so reif, das beginnt damit, den Wecker zu stellen und in der Früh tatsächlich aufzustehen", berichtet ein Lehrer einer Mittelschule im Norden Wiens. Im ersten Lockdown seien 20 Prozent der Schüler gar nicht erreichbar gewesen, viele, weil sie die komplette Zeit in Serbien oder der Türkei verbracht hätten. Man habe aber alle durchlassen müssen. Immerhin, die Bereitstellung von Leihlaptops für alle Schüler habe ab September funktioniert. Viele der Schüler hätten ein "großes soziales Päckchen" - von mangelnder Unterstützung daheim, überfüllten Wohnungen und großen häuslichen Arbeitspflichten - mitzutragen. Der Lehrer findet nicht, dass die Gräben im Bildungssystem durch Corona weiter aufgerissen wurden. "Sie sind nur sichtbarer geworden." Lernverluste habe es massive gegeben, auch für die, die nicht abgetaucht seien. "Wir haben von allem die abgespeckte Version gemacht - ausgehend von einem niedrigen Aufgabenniveau - da ist nicht viel übrig geblieben."

Erika Tiefenbacher, Direktorin einer Brennpunkt-Mittelschule im 18. Bezirk mit 100 Prozent Kindern mit nicht deutscher Erstsprache, ist stolz, dass auch im Coronajahr 14 von 25 Schülern einer vierten Klasse in weiterführende Schulen gehen werden. Die Bildungsschere sei aber "ganz sicher weiter aufgegangen, da braucht es jetzt viel zusätzliche Förderung im nächsten Jahr". Vor allem in den aufbauenden Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik, wo den Schülern das ständige Üben massiv abgehe. In diesen Fächern seien die Schüler schon im Vorjahr mit Lücken ins neue Schuljahr eingestiegen, hatten aber schon neue Bücher. "Wir mussten die Lücken schnell füllen, dann waren die Kinder gleich wieder im Distance Learning." Sorgen bereitet der Direktorin, dass mit der neuen Stundenverteilung in Wien ab Herbst viele Volksschulen "draufzahlen" und massiv Stunden verlieren. Das sei mit etwas zeitlichem Abstand auch ein "vorprogrammiertes Problem" für die Mittelschulen.