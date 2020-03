Schulstart frühestens im Mai

Und dann nur schrittweise. Den Anfang sollen die Pflichtschüler im letzten Jahr und die Maturanten machen. Was zwei Lehrergewerkschafter und der Direktor einer BHS sagen.

Das Bildungsministerium sei dabei, die Schulen mit "Lern- und Arbeitspaketen bis Ende April" auszustatten. Aus diesem Nebensatz von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), gefallen am Dienstag, ist zu schließen, dass eine schrittweise Rückkehr zum normalen Schulbetrieb frühestens ab Mai ins Auge gefasst wird.

"Notbetrieb bis Ende April, dann hoffentlich eine Perspektive. Das halten wir durch", sagt Paul Kimberger, Chef der Gewerkschaft der Pflichtschullehrerinnen und -lehrer. Von einer Sekunde auf die nächste habe das Schulsystem auf Homeschooling und Distance-Learning umstellen müssen. Und das laufe dank des gewaltigen Einsatzes der Lehrerinnen und Lehrer und der meisten Eltern "wirklich gut". Das nicht zuletzt deshalb, weil sich die Lehrerinnen und Lehrer in den vergangenen Jahren aus eigener Tasche mit den modernsten digitalen Geräten ausgestattet hätten. "Würden wir das einsetzen, was uns der Dienstgeber zur Verfügung gestellt hat, würde es nicht funktionieren", sagt Kimberger.

Als "weitgehend sehr gut" bewertet er den laufenden Kontakt zwischen Schülern, Lehrern, Eltern und Schulverwaltung und spricht von "nur wenigen Ausreißern nach oben und nach unten". Dass österreichweit jeder fünfte NMS-Schüler durch das coronabedingte Ende des normalen Schulbetriebs für die Lehrer nicht erreichbar sei, bezweifelt Kimberger. "Die Rückmeldungen, die ich bekomme, sagen, dass es einige wenige gibt, dort, wo die notwendige Ausstattung und/oder der Rückhalt in der Familie fehlen." Da versuche man nun analog zu helfen, sprich: mit Arbeitsblättern, die in Ablagen in den Schulen bereitliegen. "In vielen Volksschulen machen sie es auch so."

An Hilfe für benachteiligte Kinder wird gearbeitet

Bildungsminister Faßmann kündigte am Dienstag spezielle Hilfen für diese Schüler an: Einerseits organisiere das Ministerium für sie gerade gebrauchte, aber einwandfreie Computer, andererseits sollen Schulpsychologen, Sozialarbeiter und Beratungslehrer mit den Familien telefonisch Kontakt aufnehmen und Unterstützung anbieten.

Und zwei weiteren Schülergruppen - jenen im letzten Pflichtschuljahr und den Maturanten - versicherte Faßmann: "Alle werden ihren Abschluss machen können." Plan sei, mit diesen beiden Gruppen zu beginnen, wenn das Schulwesen wieder hochgefahren werde.

Das entspreche auch dem Wunsch der Gymnasiasten sowie Oberstufenschüler und deren Eltern, sagt Herbert Weiß, Vorsitzender AHS-Gewerkschaft. "Wir hatten am Montag eine Videokonferenz mit Schüler- und Elternvertretern. Alle sind stark daran interessiert, dass die Matura stattfindet."

Mündliche Matura mit Mundschutz?

Mit "kreativen Lösungen" sei das möglich, auch wenn es sich wegen des organisatorischen Aufwands vielleicht nicht mehr im Mai ausgehe. Das geringste Problem sieht Weiß bei der mündlichen Matura. "Da sind nur wenige Leute beisammen, da kann man Distanz wahren, sogar einen Mundschutz tragen." Außerdem wären Kommissionen auch per Videokonferenz möglich. Jedenfalls müsse im Sinne der jungen Menschen alles versucht werden, damit sie die Matura hinter sich bringen könnten.

Der Direktor einer berufsbildenden höheren Schule sieht das ähnlich, weist aber auf ein Problem hin, das nur die BHS betreffe und in der bisherigen Debatte völlig untergegangen sei: die Ferialpraktika. Bei HAK- und HTL-Schülern sei eventuell noch einiges möglich, für die Schüler der Tourismus- und Hotelfachschulen sei es hingegen aussichtslos. "Der Tourismus ist jetzt einmal tot, wie sollen Hunderte junge Leute im Juni ihre Praktika antreten?" In Wahrheit helfe da nur noch ein Generaldispens. Was den Maturajahrgang betreffe, komme erschwerend hinzu, dass viele (entscheidende) Semesterprüfungen noch offen seien. Folge: "Es läuft auf Dauerprüfen hinaus."

Kinder sollen mit "Herz und Hirn" benotet werden

Nur ein Prozent der Kinder im Pflichtschulalter würden derzeit in den Schulen betreut. Das berichtete Bildungsminister Heinz Faßmann am Dienstag und stellte klar, dass deshalb an Bundesschulen für alle Schülerinnen und Schüler, die zu Hause betreut werden, keine Elternbeiträge für die schulische Betreuungskosten (Horte, Internate etc.) zu bezahlen seien.

Zudem arbeite man daran, dass Eltern nicht auf den Kosten für stornierte Schulveranstaltungen - Sprachreisen, Skikurse, Sportwochen - sitzen bleiben. Ein mit 13 Millionen Euro dotierter Härtefallfonds stehe dafür bereit.

Eindringlich appellierte Faßmann an alle am häuslichen Unterricht Beteiligten, die Kinder nicht zu überfordern: "Die Coronakrise ist nicht die Zeit, Leistungsdruck zu Hause zu entfalten." Auch die Kinder müssten diese Ausnahmezeit psychisch verkraften, deshalb sollten sie sich um die Noten keine Sorgen machen müssen. Bei der Leistungsbeurteilung ließen die gesetzlichen Regelungen einen großen Spielraum zu - "und wir werden ihn mit Herz und Hirn nutzen".

Sommersemester soll als "neutral" gelten

Was die Studierenden betrifft, will Faßmann, dass das Coronasemester als "neutrales Semester" gewertet wird. Er werde darüber mit den Hochschulen reden, das Parlament aber jedenfalls um eine entsprechende Ermächtigung ersuchen. Gilt das Sommersemester als "neutral", müsste niemand bangen, womöglich die Familienbeihilfe zu verlieren, Fristen würden sich entsprechend verlängern.

Uni-Lehrveranstaltungen sollen vorerst weiterhin online abgehalten, wissenschaftliche Arbeiten weiterhin digital betreut werden. So sollen möglichst viele Studierende in die Lage versetzt werden, ihre Leistungsnachweise auch erbringen zu können. Wann der Uni-Betrieb wieder Richtung Normalität steuert, ließ der Bildungsminister offen. Wie an den Schulen wolle man auch an den Universitäten schrittweise zum regulären Betrieb zurückkehren