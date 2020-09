Schulstart in Ostösterreich steht im Zeichen der Maske

Am Montag schauen Eltern, Schüler und Lehrer auf die Corona-Ampel. Sie entscheidet über den Schulalltag, wobei aber jede Schule im Bezirk anders reagieren kann.

Im Zeichen von Maske, Abstandhalten, Händewaschen und häufigem Lüften steht das neue Schuljahr, das am Montag in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland beginnt. Hier ein Überblick über die wichtigsten Corona-Regeln:Maske: Bei grüner Corona-Ampel muss in den Schulen keine Maske getragen werden. Ab Gelb gilt eine Maskenpflicht außerhalb der eigenen Klasse. Obwohl die Ampel den gesamten Bezirk betrifft, wird auch das Eingehen auf regionale Erfordernisse ermöglicht. So können Direktoren die Maskenpflicht an ihrer Schule ausweiten. Möglich ist das beim Unterricht in ...