Schulstart in Zeiten von Corona: Eltern sind keine Billiglehrer

Unmut über Elternbrief von Faßmann und Aschbacher. Eltern fordern klare Information über Regeln und Vorgaben an den Schulstandorten.

Der Brief, mit dem Bildungsminister Heinz Faßmann und Familienministerin Christine Aschbacher vor dem Schulstart in den östlichen Bundesländern an die Eltern appellierten, ihre Kinder im Zweifelsfall zu Hause zu lassen, sorgt für Unmut bei Elternvertretern.

"Der Brief ist nett - mehr fällt mir dazu nicht ein", sagt Elisabeth Rosenberger, Präsidentin des Bundesverbands der Elternvereine an den mittleren und höheren Schulen, zu den SN. "Ich kenn mich deswegen nicht besser aus", sagt sie über das Schreiben, in dem es ...