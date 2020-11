Schwangere in Kontakt-Berufen bekommen Freistellungsanspruch

Weil Schwangere nach neuesten Erkenntnissen zur Corona-Risikogruppe zählen, werden sie verstärkt geschützt. Arbeiten sie in Berufen mit Körperkontakt - also als Kindergärtnerin, Physiotherapeutin, Friseurin, Stylistin, Kosmetikerin, Piercerin oder Masseurin - werden sie ab Mitte Dezember ein Recht auf Freistellung haben. Arbeitgebern wird das fortbezahlte Entgelt ersetzt. Ein ÖVP-Grün-Antrag dazu wird am Donnerstag im Sozialausschuss beschlossen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Aschbacher will Schwangere und ihre Ungeborenen schützen