Schwarz-Blau in Niederösterreich führt Pflege-Tausender ein

Die neue schwarz-blaue Landesregierung in Niederösterreich hat am Samstag mit dem Pflege-Tausender ihre erste konkrete Maßnahme vorgestellt. Pflegebedürftige ab der Pflegegeld-Stufe drei, die zuhause betreut werden, sollen 1.000 Euro pro Jahr erhalten - als Unterstützung für Pflege in den eigenen vier Wänden, kündigten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und ihr Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) in einer Aussendung an. Budgetiert sind 47 Millionen Euro pro Jahr.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Mikl-Leitner und Landbauer wollen Pflege daheim unterstützen