Schwarz-Blau in Salzburg: Landesregierung stellt sich vor

Nach Abschluss der Regierungsverhandlungen in Salzburg haben die Parteigremien von ÖVP und FPÖ am Donnerstagabend den Koalitionspakt für die Jahre 2023 bis 2028 jeweils einstimmig abgesegnet. Am Freitagvormittag werden Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) und FPÖ-Salzburg-Obfrau Marlene Svazek in einer Pressekonferenz das Arbeitsübereinkommen für die kommenden fünf Jahre vorstellen und die neue Regierungsmannschaft präsentieren.

BILD: SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Haslauer und Svazek sind auch mit Gegenwind konfrontiert