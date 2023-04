Schwarz-Blau will qualifizierte Zuwanderung in NÖ forcieren

Anlässlich der ersten Klausur der schwarz-blauen Landesregierungsmitglieder in Niederösterreich haben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ) am Mittwoch in einer Pressekonferenz in Schwechat Arbeitsschwerpunkte vorgestellt. Als eines der Vorhaben wurde die Förderung qualifizierter Zuwanderung etwa im Pflegebereich genannt. Zudem wird laut Landbauer "mit Hochdruck" an der Einrichtung eines Corona-Fonds bis zum Sommer gearbeitet.

BILD: SN/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHR Mikl-Leitner und Landbauer präsentierten Vorhaben