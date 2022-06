Schwarz-Grün in Tirol: Die Zeichen stehen auf Veränderung

Kommt mit Tirols neuem VP-Chef das Aus für Schwarz-Grün? Es könnte sich auch gar nicht mehr ausgehen.

Es war der dunkelste Tag in der politischen Karriere des Anton Mattle. Und zugleich der, der ihn mit einem Schlag bekannt machen sollte. Am 23. Februar 1999 rollte eine gewaltige Lawine durch das Bergdorf Galtür im hintersten Paznauntal und riss 31 Menschen mit in den Tod. Als Bürgermeister von Galtür stand Mattle damals an vorderster Front, packte mit an und fand die richtigen Worte. Das blieb nicht unbemerkt. Vier Jahre später wurde er Landtagsabgeordneter, 2013 Teil des Landtagspräsidiums, 2021 Wirtschaftslandesrat. ...