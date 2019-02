Schwarze Kritik an den Türkisen

Seit Sebastian Kurz den Parteivorsitz übernahm, hat sich die ÖVP ihr einst liebstes Hobby, das Streiten, abgewöhnt. Nur die alte Garde muckt noch gegen den neuen Chef auf.

Eine Abrechnung mit Sebastian Kurz? Keine Spur. Er habe nicht vor, sich an seinem Nachfolger abzuarbeiten, versichert der ehemalige ÖVP-Chef und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, der demnächst ein Buch über seine Jahre in der Politik vorlegen wird. Sein unsanfter Abgang und die Machtübernahme durch Kurz werde den Inhalt nur eines von 13 Kapiteln bilden, sagt Mitterlehner, der 2017 eher unsanft von Kurz aus dem Amt als ÖVP-Chef gedrängt wurde. Und bald darauf mitansehen musste, dass Kurz gelang, was seit Wolfgang Schüssel keinem ÖVP-Obmann gelungen war, nämlich ein Wahlsieg und die Übernahme des Kanzleramts.