Schwarzer Kampfstern Niederösterreich

Langzeitherrscher, Kanzlermacher und nordkoreanische Wahlergebnisse: Was die niederösterreichische ÖVP so erfolgreich macht.

Grundsätzlich ist Österreich ja gewöhnt an schwarzes (und neuerdings türkises) Spitzenpersonal aus Niederösterreich. Dies nicht zuletzt, weil schon die beiden ersten ÖVP-Kanzler der Zweiten Republik, Leopold Figl und Julius Raab, diesem Bundesland entstammten. So wie auch sieben von 16 bisherigen ÖVP-Obmännern niederösterreichische ÖVPler waren. Doch so viel Einfluss auf das politische Geschehen in der Republik wie jetzt hatte die ÖVP Niederösterreich noch nie. Der Nationalratspräsident: ein Niederösterreicher. Der Bundeskanzler: zwar gebürtiger Wiener, aber zutiefst in der niederösterreichischen ÖVP sozialisiert und ...