Schwedens Grüne konnten "Greta-Effekt" nicht nutzen

Zu pragmatisch, zu wenig radikal: Andere Parteien haben in Umweltfragen die Nase vorn.

Mit ihrem Klimaprotest wurde die heute 16-jährige Schwedin Greta Thunberg zum Weltstar. Der "Greta-Effekt" gilt nun als mitverantwortlich für die EU-Wahl-Erdrutschsiege grüner Parteien in Deutschland, Frankreich, Finnland und andernorts. Doch ausgerechnet in Gretas Heimat Schweden verloren die Grünen bei der EU-Wahl und rutschten von 15,3 auf 11,4 Prozent ab.

In den bürgerlichen Medien wird höhnisch darüber berichtet, dass die grüne Spitzenkandidatin Alice Bah Kuhnke in der Wahlnacht trotz des katastrophalen Stimmenverlusts von einem Sieg sprach und gar einen Freudentanz aufführte. Aber tatsächlich wurden den schwedischen Grünen in Umfragen deutlich weniger Stimmen vorausgesagt. Zudem konnten sie ihren Stimmenanteil im Vergleich zur Parlamentswahl im Herbst, als sie mit nur 4,2 Prozent fast aus dem Parlament gefallen wären, knapp verdreifachen.

"Ohne den ,Greta-Effekt' wäre die EU-Wahl für Schwedens Grüne viel schlimmer ausgegangen, sie hat klar von Greta Thunberg profitiert", sagt Maggie Strömberg, die 2016 ein Buch über die jüngere Geschichte der schwedischen Grünen veröffentlicht hatte.

Dass Schwedens Grüne in einer ihrer tiefsten Krisen stecken, liegt vor allem am Rechtsruck der Partei, meinen schwedische Politexperten. "Fundamentalisten gibt es eigentlich nicht mehr in der Partei, sie besteht aus Realos", sagt auch Strömberg. "Die Macht ist den Grünen wichtiger als alles andere", sagte der frühere Parlamentsabgeordnete Carl Schlyter. Er hatte sich sogar trotz eines möglichen Direktmandats geweigert, sich zur Wiederwahl aufstellen zu lassen. Stattdessen hat er die neue Partei "Wendepunkt" mitgegründet.

Auch Greta Thunberg betont in schwedischen Medien, dass sie nicht Mitglied der Grünen sein könne, weil die zu wenig forderten.

Erstmals abgestraft wurde die Partei bereits von 1996 bis 2006, als sie ohne nennenswerte Gegenleistungen sozialdemokratische Minderheitsregierungen tolerierte und den Aufschub des per Volksentscheid bereits 1980 beschlossenen Atomausstiegs guthieß. Inzwischen hat sich Schweden völlig vom Atomausstieg verabschiedet.

2014 ging die Partei dann erstmals in eine Minderheitsregierung mit den Sozialdemokraten - und verschwand fast gänzlich aus der Wahrnehmung der Wähler, obwohl sie sieben Ministerposten bekam. "Ein Amt pro errungenem Stimmenprozent" unkte damals eine Zeitung. 2015, mitten in der Flüchtlingskrise, schloss die inzwischen abgesägte Vorsitzende Åsa Romson auf Druck der Sozialdemokraten die Landesgrenzen hermetisch. Sie weinte auf der Pressekonferenz. "Das hat den Grünen am meisten zugesetzt", sagt Strömberg. Auch musste die Partei die neue Law-and-Order-Politik der Genossen durchwinken.

Aber vor allem fischten andere Parteien im grünen Teich: So gilt traditionell auch das liberale Zentrum als grüne Partei im bürgerlichen Parteienblock. Sie konnte viele umweltorientierte Wähler für sich gewinnen. Ebenso setzt die Linkspartei auf ein sehr ökologisches Profil und wiederholte im Wahlkampf wie ein Mantra, dass sie eine weitergehende Umweltpolitik betreibe als die Grünen.

Dazu kommt, dass die Grünen Finanzmarkt- und Wohnungsbauminister Per Bolund zum Zweiten Vorsitzenden gewählt haben. Über ihn schrieb die bürgerlichen Tageszeitung "Dagens Nyheter": "Der krawattentragende Opa Bolund ist keine selbstverständliche Wahl für eine radikalere Umweltpartei."