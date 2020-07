"Schwiegermuttergeld" von Grasser Thema am 148. Prozess-Tag

Am Montag ist der Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser, Walter Meischberger und andere rund um die Buwog-Privatisierung nach vierwöchiger Prozesspause fortgesetzt worden. Am heutigen Tag 148 im Mega-Strafverfahren wird Heinrich S., Wirtschaftstreuhänder in der Schweiz, per Videokonferenz als Zeuge einvernommen.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Richterin Marion Hohenecker muss sich wieder allerhand anhören