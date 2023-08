Eigentlich absurd, dass die gerichtliche Aufarbeitung der Ära Kurz mit einer absoluten Nebenfrage beginnt. Die Justiz wirft dem damaligen Bundeskanzler vor, als Auskunftsperson im parlamentarischen Untersuchungsausschuss seine Rolle bei der Bestellung des Chefs und des Aufsichtsrats der Verstaatlichtenholding wahrheitswidrig heruntergespielt zu haben. Hätte Kurz, statt seinen Einfluss zu leugnen, damals gesagt: "Klar habe ich mich um diese Postenbesetzungen gekümmert, schließlich war ich der Bundeskanzler, und es ging immerhin um das Beteiligungsvermögen der Republik" - niemand hätte ihm einen Vorwurf machen können. Und niemand hätte ihn wegen Falschaussage anklagen können.

Wie fundiert die Anklage ist, die sich unter anderem auf die Frage stützt, ob der damalige Kanzler hinsichtlich der Postenbesetzung "eingebunden" oder aber nur "informiert" war, muss sich erst herausstellen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft war in letzter Zeit nicht allzu zielgenau bei ihren Verfahren gegen Politpromis. Dass sie zur Anklageerhebung in dem letztlich doch banalen Gegenstand mehr als drei Jahre brauchte, deutet auf erheblichen Handlungs- und Reformbedarf im Justizministerium hin.

Sebastian Kurz drohen bekanntermaßen noch weitere, in ihrer Substanz ernsthaftere Verfahren. Die an Stillstand grenzende Trägheit, mit der hierzulande die juristischen Mühlen mahlen, gibt indirekte Antwort auf die in politischen Gerüchtezirkeln kolportierte Frage, ob denn der einstige Stimmenkaiser Kurz nach Erledigung seiner juristischen Probleme möglicherweise ein Comeback plane: Gut möglich, dass dem gefallenen Kanzler und ÖVP-Chef derlei vorschwebt - aber bei Beendigung der drohenden Ermittlungsverfahren, Prozesse, Urteilsausfertigungen und Berufungsverfahren wird er sich wohl bereits dem Pensionsalter angenähert haben. Man denke an den Fall Grasser, dessen Aufarbeitung sich bereits durch anderthalb Jahrzehnte schleppt. Sebastian Kurz wird uns noch lange begleiten. Als Subjekt der Justiz, nicht der Politik.