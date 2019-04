Sechs Jahre Volksschulzeit - und was noch im Nationalen Bildungsbericht steht

2040 werden Kinder in Österreich mehr Zeit in der Volksschule verbringen, glaubt man den Visionen der Erziehungswissenschafter Peter Posch (Uni Klagenfurt) und Helmut Fend (Uni Zürich) im Nationalen Bildungsbericht 2018. Sie und drei weitere Experten haben im aktuellen Band einen Blick in die Zukunft geworfen. Sie erwarten etwa auch, dass Lernziele künftig individuell festgelegt werden.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Volksschule könnte nach vorne und hinten verlängert werden