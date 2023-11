Sechste Kehlkopf-OP bei Burgenlands Landeshauptmann Doskozil

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) muss sich erneut einer Operation am Kehlkopf unterziehen. Grund dafür ist diesmal nicht die Stimme, sondern die Atmung. "Ich merke, dass die Luft ein bisschen dünner wird", sagte Doskozil am Donnerstag im Rahmen seiner Budgetrede im Landtag. Am kommenden Donnerstag geht es für den Landeshauptmann nach Leipzig, wo er erneut im Universitätsklinikum operiert wird.

BILD: SN/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS Doskozil muss kommende Woche wegen Atemproblemen in Leipzig ins Spital