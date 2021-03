Selbsttests unter Aufsicht, um in den Gastgarten zu gelangen

Vorarlberg prescht mit neuer Teststrategie vor. Außerhalb Vorarlbergs kämpft man teils mit extrem hoher Inzidenz.

Vorarlberg wird ab 15. März zum Versuchslabor: 14 Tage früher als im Rest des Landes sollen Gastgärten wieder besucht werden können. Voraussetzung dafür ist ein negativer Coronatest. Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) preschte nach der Einigung damit vor, dass man in Vorarlberg dann auch indoor aufsperren wolle - und zwar in der Gastronomie, der Kultur und teils auch im Sport. Im Gesundheitsministerium heißt es, das sei so nicht akkordiert.

Tatsächlich müssen erst viele Details besprochen werden, bevor Vorarlberg ...