Semesterschule wenig gefragt

Der in den heurigen Semesterferien erstmals angebotene Ergänzungsunterricht an den Schulen hat deutlich weniger Teilnehmer verzeichnet als die Premiere der Sommerschule im Vorjahr. Insgesamt haben sich für den Unterricht bzw. die Lernbegleitung zwischen den Semestern rund 5.300 Schüler angemeldet, heißt es in einer Anfragebeantwortung von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP). Zum Vergleich: Für die zweiwöchige Sommerschule wurden 24.000 Anmeldungen registriert.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Sommerschule war gefragter