Senioren fordern weitere Maßnahmen gegen Teuerung

Österreichs Pensionistenvertreter sind zwar recht erfreut über die bisherigen Maßnahmen gegen die Teuerung, wollen aber mehr. So forderte die Spitze des überparteilichen Seniorenrats am Freitag die Regierung auf, nicht nur einkommensschwache ältere Menschen zu unterstützen. Geschehen könnte dies durch die Erhöhung der Pensionistenabsetzbeträge, schlug Ingrid Korosec (ÖVP) in einer Pressekonferenz vor. Peter Kostelka (SPÖ) denkt wiederum an eine Zwischenerhöhung der Pensionen.

SN/APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER Pensionisten fordern mehr Maßnahmen gegen die Inflation.