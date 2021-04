Senioren wollen Altersheime für Besucher öffnen

"Die Menschen waren lange genug eingesperrt", sagt Seniorenchefin Ingrid Korosec.

"Was beim Wirt funktioniert, muss auch in den Heimen möglich sein": Mit diesem Appell wendet sich die Präsidentin des Seniorenbundes, Ingrid Korosec, an den Gesundheitsminister. Konkret geht es der langjährigen ÖVP-Politikerin darum, die Alters- und Pflegeheime wieder für Besucher zu öffnen. "Die Menschen dort sind monatelang eingesperrt gewesen. Sie haben das Recht auf ein Stück Normalität", erläutert die einstige Volksanwältin und nunmehrige Seniorenvertreterin im SN-Gespräch. Die strengen Besuchsregelungen müssten endlich fallen. Eine Gefährdung der Heimbewohnerinnen und -bewohner befürchtet Korosec nicht. ...