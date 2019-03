Seniorenrat wendet sich wegen Sozialversicherung an VfGH

Der Seniorenrat wird sich wegen der Sozialversicherungsreform an den Verfassungsgerichtshof (VfGH) wenden. Derzeit arbeitet man bereits an einem Individualantrag. Das verkündeten die Präsidenten Peter Kostelka (SPÖ) und Ingrid Korosec (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Donnerstag. Zudem kritisierten sie die angekündigte Mindestpension.

SN/APA (Archiv)/HANS KLAUS TECHT Kostelka und Korosec verkündeten den Individualantrag an den VfGH