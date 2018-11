Sicherheitspolitik wie im Wilden Westen

Die FPÖ und allen voran der Innenminister trommeln stets ein Thema: Sicherheit. Doch genau diese setzen sie mehr denn je aufs Spiel.

Er war der literarische Höhepunkt und zugleich der sicherheitspolitische Tiefpunkt, den der parlamentarische U-Ausschuss rund um die fragwürdigen Vorgänge im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) dieser Tage erreichte. In geballter Form entlud sich der "heilige Zorn" von Europas längst dienendem Verfassungsschutz-Chef, Peter Gridling. Zwischenzeitlich habe er sich gefühlt wie die Hauptfigur in Franz Kafkas Roman "Der Prozess", gab der Spitzenbeamte an. Ohnmächtig gegenüber der eigenen Behörde.