Sicherungshaft für Dornauer "Populismus in Reinkultur"

Nachdem in der SPÖ eine parteiinterne Debatte über die Sicherungshaft entbrannt war, hat sich Tirols SPÖ-Chef Georg Dornauer am Freitag am Rande einer Pressekonferenz in Innsbruck ganz hinter seine Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gestellt. "Die Sicherungshaft ist Populismus in Reinkultur", kritisierte Dornauer das Vorhaben der Volkspartei.

SN/APA (EXPA/Groder/Archiv)/EXPA/JO Dornauer stellte sich in dem Vorhaben hinter Rendi-Wagner