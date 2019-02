Sicherungshaft - SPÖ fordert Task Force zu Mord in Dornbirn

Statt der von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) geforderten Sicherungshaft für gefährliche Asylwerber verlangt die SPÖ als Konsequenz aus dem Mord am Sozialamtsleiter in Dornbirn zunächst die Einrichtung einer Task Force. Diese soll die Behördenvorgänge in dem Fall überprüfen, alle Rechtsfragen aufarbeiten und Maßnahmenvorschläge erarbeiten.

SN/APA (Archiv)/HANS PUNZ Die Zuständigkeit soll bei Justizminister Moser liegen