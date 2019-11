Sidlo sieht Chat in Causa Casinos falsch interpretiert

Der zum Finanzvorstand der Casinos Austria ernannte FPÖ-Politiker Peter Sidlo sieht den Chat-Verlauf mit Johann Gudenus, der zu Hausdurchsuchungen geführt hat, verkürzt dargestellt und von den Ermittlern falsch interpretiert. "In Wahrheit ist es um etwas ganz anderes gegangen", meinte er im APA-Gespräch. Gudenus will gegen die Berichterstattung gerichtlich vorgehen.

Konkret geht es um einen WhatsApp-Chat zwischen Sidlo und dem damaligen FPÖ-Klubobmann Gudenus mit dem Zitat: "hallo Joschi, habe mit meinen Freunden bezüglich Casinos gesprochen, sie wären bereit und auch fähig den deal zu machen." Der frühere FPÖ-Bezirksrat Sidlo ist unter der ÖVP-FPÖ-Regierung Anfang Mai als Finanzchef der Casinos Austria eingesetzt worden, obwohl der engagierte Personalberater Zehnder Zweifel an seiner Eignung geäußert hatte.

Für Sidlo hat die Passage, welche die Ermittler zum Anlass für die Hausdurchsuchung genommen haben sollen, nichts mit seiner Bestellung zu tun. Vielmehr sei es um einen Investment-Deal gegangen, der aber nie durchgeführt worden sei, sagte er zur APA. Die WhatsApp-Konversation stamme vom 12. August 2018. Zu diesem Zeitpunkt sei eine mögliche Vorstandsbestellung noch gar kein Thema gewesen, sagt er.

In den Medien sieht Sidlo die Chat-Nachricht mit Gudenus verkürzt dargestellt, der zweite Teil - "Sie kennen Sazka gut, benötigen jedoch zur Beteiligungsstruktur (Finanzierung) ein paar Details. Wer kann uns diese besorgen?" - fehle. Die Staatsanwaltschaft habe bewusst die falschen Schlüsse daraus gezogen, findet der FPÖ-Politiker.

Gudenus zeigt sich in einer Stellungnahme gegenüber der APA "erschüttert" über seiner Meinung nach "verzerrende" Berichte über WhatsApp-Chatverläufe. Er lässt nun seine medienrechtlichen Möglichkeiten prüfen und will gerichtliche Hilfe in Anspruch nehmen. Gudenus kritisiert die seiner Meinung nach "entstellend verkürzte Darstellung" des Chatverlaufes. Ein "Deal" bei der Vorstandsbestellung zugunsten Sidlos sei damit nämlich nie Thema gewesen. Dies sei "ein unerhörter Vorgang und ein Tiefpunkt des Journalismus", so Gudenus.

Unterdessen sieht ein Gutachten die Tage von Sidlo als Casinos-Finanzvorstand gezählt. Die rechtliche Expertise, die der größte Aktionär der Casinos Austria, die tschechische Sazka-Gruppe, beim Innsbrucker Professors Thomas Müller in Auftrag gegeben hat, kommt zum Ergebnis, dass der Finanzminister als Glücksspielaufsicht entsprechende Schritte setzen müsste.

"Aus glücksspielrechtlicher Sicht ist festzuhalten, dass die Behörde (der Bundesminister für Finanzen) Aufsichtsmaßnahmen gem § 31b Abs 9 GSpG setzen müsste. Diesbezüglich stehen der Aufsichtsbehörde (Bundesminister für Finanzen) wirksame Instrumente zur Verfügung, die letztlich auf eine (erzwungene) Abbestellung hinauslaufen. Sollte die Aufsichtsbehörde keine Maßnahmen ergreifen, würde sie gegen objektiv-rechtliche Pflichten verstoßen", heißt es in dem Gutachten, das der APA vorliegt.

Die entsprechende Stelle im Glücksspielgesetz sei zwar als "Kann-Bestimmung" formuliert, "die 'Umstände, die darauf schließen lassen, dass die (...) Zuverlässigkeit dieser Person nicht gegeben ist', sind aber derart offensichtlich, dass eine sofortige bescheidmäßige Untersagung der Geschäftsführung durch Mag. Sidlo erfolgen müsste", schreibt der Rechtsexperte. Dies gelte auch unabhängig von den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Beurlaubung von Sidlo, so Müller. Er ist Professor am Institut für Öffentliches Recht, Staats- und Verwaltungslehre an der Universität Innsbruck.

Müller hat für seine gutachterliche Stellungnahme Sidlos Lebenslauf analysiert und schlussfolgert, dass Sidlo die im Glücksspielgesetz geforderten Voraussetzungen - trotz eines gewissen Beurteilungsspielraum - nicht erfüllt. "Seine Bestellung hat daher die glücksspielrechtlichen Grenzen überschritten", so Müller. Sidlo fehle es an Leitungserfahrung in einem Unternehmen vergleichbarer Größe und Geschäftsart im Glücksspielsektor. Er habe bisher nur Kleinstunternehmen oder kleinere Abteilungen mit weniger als zehn Mitarbeitern geführt. Diese Leitungserfahrung könne für die Casinos Austria AG mit 1.900 Mitarbeitern in Österreich und 1.600 Beschäftigten im Ausland "keinesfalls als ausreichend bezeichnet werden". Sazka hatte das Gutachten laut "Presse" am Mittwoch in der Casinos-Aufsichtsratssitzung vorgelegt.

FPÖ-Chef Norbert Hofer bestreitet, dass er als ehemaliger Regierungskoordinator seiner Partei von der Postenbesetzung bei den Casinos Austria etwas gewusst hat. "Das ist nicht über meinen Tisch gegangen im Rahmen der Koordinierung", sagte er im APA-Gespräch. "Ich habe es erst aus den Medien erfahren, welche Position wie besetzt ist."

Hofer kann laut eigener Aussage auch nicht beurteilen, wie der derzeitige Stand der Dinge in der Causa Casinos ist. "Das werden die Ergebnisse der Staatsanwaltschaft dann zeigen." "Natürlich" sei sein Vorgänger als Parteichef, Heinz-Christian Strache, von der Postenbesetzung eingeweiht gewesen. "Aber jetzt zu behaupten, (Peter, Anm.) Sidlo wäre nicht qualifiziert gewesen, das ist auf dünnem Eis", so Hofer.

Unterdessen ruft die Causa auch den Rechnungshof auf den Plan. Präsidentin Margit Kraker bedauerte, dass eine direkte Prüfung der Casinos nicht möglich sei, aber: "Was der Rechnungshof jedoch tun kann, tut er. Darum werden wir in einem ersten Schritt eine Prüfung einleiten, die sich grundsätzlich mit der Entsendung von Aufsichtsräten durch den Bund beschäftigt." Wann ein Ergebnis vorliegt, lasse sich vor Beginn der Prüfung naturgemäß noch nicht abschätzen, sagte Kraker gegenüber der APA.

Für die RH-Präsidentin zeigen die jüngsten Berichte über diverse Personalentscheidungen bei Unternehmen, an denen der Staat beteiligt ist, "Handlungsbedarf" auf. Dem Rechnungshof sind hier aber Grenzen gesetzt, weil er nicht prüfen kann, wenn die Beteiligung des Staates unter 50 Prozent liegt. "Die aktuellen Ereignisse zeigen, wie wichtig es ist, das zu ändern und die Prüfkompetenz auszuweiten", erneuerte Kraker die langjährige Forderung des Rechnungshofes.

