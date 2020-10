Sigrid Maurer: "Grüne können lästig sein"

Sigrid Maurer erklärt, warum sie sich manchmal über die ÖVP wundert und warum sie die türkis-grüne Koalition dennoch für richtig hält.

Vor zehn Jahren warf sie noch als ÖH-Vertreterin Flugzettel in den Plenarsaal des Nationalrats und erhielt Hausverbot im Parlament. Heute ist Sigrid Maurer Vorsitzende des grünen Parlamentsklubs.

Was haben der Bürger und die Bürgerin davon, dass die Grünen in der Regierung sind? Sigrid Maurer: Wir haben vor allem deshalb Verantwortung übernommen, weil wir den Klimaschutz vorantreiben wollen. Bei unserem Konjunkturpaket gehen zwei Drittel aller Förderungen in den Klimaschutz. Wir haben die Mindestpension auf 1000 Euro erhöht. Wir planen ...