Sigrid Maurer: "Ich stehe als Clubchefin der Grünen zur Verfügung"

Grünen-Chef Werner Kogler wird am Dienstag als Vizekanzler angelobt. Die Abgeordnete Sigrid Maurer soll ihm als Chefin des grünen Parlamentsclubs nachfolgen. Zum Koalitionsabkommen stellt sie klar: Was liegt, das pickt.

Sigrid Maurer sagte am Samstagabend in einer ZiB 2 Spezial, sie stehe für die Funktion der grünen Clubvorsitzenden zur Verfügung. Derzeit ist sie Koglers Stellvertreterin. In bekannter grüner Manier müsse sie sich aber erst der parteiinternen Wahl stellen, wie Maurer anfügte.

Maurer: "Was im Regierungsprogramm steht, das pickt"

Offen ließ die Grünen-Politikerin, ob die im Regierungsprogramm mit der ÖVP vereinbarte verfassungskonforme Sicherungshaft von den Grünen tatsächlich umgesetzt wird. Man werde darüber diskutieren, ob und welche Lösungen es dafür gebe, sagte Maurer auf eine entsprechende Frage. Zuletzt hatten Vertreter der Grünen eine Verfassungsänderung dafür abgelehnt.

Zu den Streitpunkten während der Regierungsverhandlungen zwischen ÖVP und Grünen verriet sie: "Glauben Sie, dass die ÖVP freiwillig eine ökosoziale Steuer einführen würde?" Auf beiden Seiten hätte man eben Kompromisse eingehen und "schmerzliche" Punkte hinnehmen müssen. Aber was im Regierungsprogramm steht, "das pickt", sagte Maurer.

Quelle: SN