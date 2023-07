Simon-Wiesenthal-Preisträger Zwi Nigal im Alter von 100 Jahren verstorben

Der Zeitzeuge und Simon-Wiesenthal-Preisträger Zwi Nigal ist im Alter von 100 Jahren in Israel verstorben. Das teilte der Pressedienst der Parlamentsdirektion am Montag mit. Der gebürtige Wiener war nach dem "Anschluss" als 16-Jähriger aus Österreich geflüchtet, kämpfte u.a. in der britischen Armee gegen Nazideutschland und hielt später Vorträge an Schulen in Deutschland und Österreich. Im April hatte er seinen 100. Geburtstag gefeiert.

BILD: SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Holocaust-Überlebender Zwi Nigal