Sind Militärs die besseren Pandemiebekämpfer?

Immer mehr europäische Länder wollen Militärs bei der Bekämpfung der Coronakrise stärker einbeziehen. Ein Militärstratege erklärt, warum das auch in Österreich Sinn haben würde.

Ob ein U-Boot-Kommandant in Portugal, ein Afghanistan-Veteran in Italien oder nun ein Panzergeneral in Deutschland. Immer mehr Länder setzen bei der Bekämpfung der Coronakrise und vor allem bei der Abwicklung der Impfkampagnen auf krisenerfahrene Militärs. Und in Österreich?

"Wäre das ebenfalls vorstellbar, das Bundesheer kann das", sagt Walter Feichtinger, Militärstratege und Brigadier im Ruhestand. "Das Militär ist grundsätzlich auf Krisenfälle eingestellt, selbst wenn gar keine Krise unmittelbar droht. Alle Militärs werden ausgebildet, dass sie in Krisen funktionieren", sagt ...