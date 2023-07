Sky Shield: Ein europäisches Schild gegen Raketen

Warum Österreich beim "Sky Shield" der europäischen Nato-Staaten unterschlüpfen möchte und was dennoch an Hausaufgaben bleibt.

Österreich ist, was die militärische Luftabwehr betrifft, offen wie ein Scheunentor. Die Eurofighter sind für Kampfeinsätze kaum ausgerüstet und nur in so geringer Stückzahl vorhanden, dass sie ausschließlich zu den Amtsstunden fliegen. Auch die bodengestützte Luftabwehr wurde kaputtgespart. Von einst ...