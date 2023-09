Sky Shield - Österreich kauft Luftabwehrsystem mit Berlin

Im Rahmen des europäischen Luftverteidigungssystems Sky Shield plant Österreich eine gemeinsame Beschaffung und Ausbildung mit Deutschland. Dies teilte Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) am Dienstag vor Journalisten in Wien mit. Konkret sei der Kauf des deutschen Mittelstrecken-Luftabwehrsystems Iris-T geplant, sagte Tanner. In den nächsten Wochen soll dazu ein "Memorandum of Understanding" mit Berlin akkordiert werden.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Tanner stellt Weichen in Richtung Iris-T