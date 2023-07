"Sky Shield": Sobotka plant Diskurs im Parlament

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) will im Herbst einen breiten Diskurs zum europäischen Luftverteidigungsbündnis "Sky Shield" im Parlament starten. Konkret soll das in Form einer Informationsveranstaltung passieren, in der sich sowohl internationale als auch nationale Militär- und Rechtsexperten unter Einbindung der Sicherheitssprecher aller Fraktionen umfassend austauschen, teilte ein Sprecher Sobotkas am Samstag mit.

BILD: SN/APA/ROLAND SCHLAGER/ROLAND SCHLA Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka will Experten einbinden