Slowakische Präsidentin kommt kommende Woche nach Wien

Die neue slowakische Präsidentin Zuzana Caputova kommt kommende Woche nach Wien. Am Freitag wird Caputova von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg empfangen, wie die Präsidentschaftskanzlei am Donnerstag mitteilte. Im Anschluss trifft die slowakische Präsidentin außerdem mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein zusammen.

SN/APA (AFP)/LUDOVIC MARIN Caputova war zur ersten slowakischen Präsidentin gewählt worden