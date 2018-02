Slowakischer Präsident Kiska besucht Österreich

Der slowakische Präsident Andrej Kiska besucht am Montag Österreich. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt ihn am Wiener Hauptbahnhof, wo die beiden das Kunst-Projekt "T.R.A.M. - Zeitreise Wien-Pressburg" anlässlich 25 Jahre bilaterale Beziehungen zwischen Österreich und der Slowakei besichtigen. Wien und Bratislava sind die beiden am nächsten gelegenen Hauptstädte Europas.

SN/APA (AFP)/FREDERICK FLORIN Kiska reist mit dem Zug nach Österreich