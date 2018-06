Slowenische Polizei gegen geplante Grenzübung in Spielfeld

Die slowenische Polizei spricht sich gegen die große Grenzschutz-Übung am steirischen Übergang Spielfeld aus, die Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am 25. Juni durchführen lässt, und bei der erstmals die neue Grenzschutztruppe Puma zum Einsatz kommen soll. "Wir haben Bedenken in Bezug auf das Datum, den Standort sowie das Konzept der Übung angemeldet", schrieb die Polizei am Montag auf Twitter.

SN/APA/ROLAND SCHLAGER Innenminister Kickl möchte die Übung am 25. Juni durchführen