Slowenische Präsidentin Pirc Musar zu Antrittsbesuch in Wien

Die neue slowenische Präsidentin Nataša Pirc Musar (54) absolviert am Montag ihren Antrittsbesuch in Wien. "Es ist eine Ehre, das erste weibliche Staatsoberhaupt Sloweniens heute in Wien zu empfangen", teilte Bundespräsident Alexander Van der Bellen auf Twitter mit. "Wir sind mehr als Nachbarn, teilen eine lange gemeinsame Geschichte, europäische Werte, Ideale und Ziele. Gemeinsam gedeihen wir."

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Empfang mit militärischen Ehren für erste Präsidentin Sloweniens