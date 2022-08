Interview mit Othmar Karas: "Dürfen uns nicht hinter der Neutralität verstecken"

Krisen waren stets ein Nährboden für den Nationalismus. Hinter der Neutralität dürfen wir uns nicht verstecken.

Ein SN-Sommergespräch mit dem Ersten Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Othmar Karas (ÖVP), in Nußdorf am Attersee über Ich-AGs, Nationalismen, den Frieden, die Neutralität, die Unabhängigkeit und die Versäumnisse in der Klimapolitik.

"Wir sind zu sehr dem Parteibuch verpflichtet, zu wenig den Menschen": Diesen Satz nehmen Sie gerne in den Mund. Ist die Distanz untragbar? Othmar Karas: Ich sehe keinen Zwang, dass automatisch Partei und Mensch im Widerspruch stehen müssen. Wir leben in der europäischen Demokratie in einer Parteiendemokratie, ...