Einst Bürgermeister von Waidhofen an der Ybbs, dann Landesrat, Landeshauptmann-Stellvertreter, Innenminister und seit 20. Dezember Nationalratspräsident. Wolfgang Sobotka skizziert im SN-Gespräch sein Amtsverständnis.

Sie sind Nationalratspräsident geworden, ohne einen Tag Ihres Lebens in einem Parlament verbracht zu haben. Verstehen Sie, dass etliche Parlamentskollegen gegen Sie gestimmt haben?

Wolfgang Sobotka: Ich bin zehn Jahre lang in der Urmutter des Parlamentarismus gesessen, nämlich in einem Gemeinderat. Ich habe als Landesrat, als LH-Stellvertreter und zuletzt als Minister einen hohen Respekt vor den parlamentarischen Gepflogenheiten gehabt. Mir ist der Parlamentarismus also nicht fremd. Überdies beginnen Sie jede Funktion das erste Mal. Ich war vorher nie Minister - und bin Minister geworden. Eine Probephase gibt es in der Politik nicht. Ich habe mich auf meine neue Funktion vorbereitet und werde mich dieser Aufgabe voll und ganz widmen.