So einfach könnte direkte Demokratie sein

Österreich hat keine Tradition bei der Mitbestimmung der Bürger. Oft steckten sogar die Parteien selbst hinter Volksbegehren.

Wenn es noch eines Beweises dafür bedurft hätte, wie politische Bürgerbeteiligung nicht aussehen darf, dann hat ihn die EU geliefert. Die EU-Kommission, nicht gerade ein Hort gelebter Demokratie, will das Drehen an der Uhr abstellen und die ewige Sommerzeit einführen. Sie beruft sich dabei auf Zustimmung von 80 Prozent der Teilnehmer an einer europaweiten Online-Umfrage. Was sie nicht dazusagt, ist, dass sich von rund 400 Millionen wahlberechtigten EU-Bürgern gerade einmal 4,6 Millionen (davon drei Millionen Deutsche) an der Abstimmung beteiligt haben, also ein lächerliches Prozent.