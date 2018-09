So entgeht Kern der Demontage

Am Vorabend des EU-Gipfels in Salzburg hat SPÖ-Chef Christian Kern die politisch interessierte Öffentlichkeit und vor allem die Medien ordentlich vorgeführt. Aus der schlichten Ankündigung einer Parteisitzung samt öffentlicher Stellungnahme wurde im Stille-Post-Verfahren alsbald der sofortige Rücktritt von allen Positionen. Mögliche Nachfolger wurden genannt. Auch Kerns neues Betätigungsfeld wurde kolportiert: der russische Energiekonzern Gazprom. So viel zum Prinzip "richtig vor schnell", das gerade heutzutage nicht nur von den Medien stärker berücksichtigt werden sollte.