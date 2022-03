"So ist die Finanz nicht"

Der Sektionschef, der sich einst offen gegen die mutmaßlichen Steuergefälligkeits-Winkelzüge Thomas Schmids positionierte, stellt sich im Ausschuss vor die Beamtenschaft seines Hauses.

Parallele Akten- und Interventionsläufe im Finanzministerium. 142-seitige penible Revisionsberichte, die für die Öffentlichkeit und auch den Rechnungshof und bis vor kurzem auch für das Parlament auf 18 Seiten geschrumpft werden. ÖVP-Studien auf Steuerzahlerkosten. Ein Generalsekretär und eine Finanzamtschefin, die über prominente Steuerpflichtige in Ministeriumsbesprechungen nur per "Siegi" reden: Vieles, was in den Chats des einst so umtriebigen Ministeriums-Generalsekretärs Thomas Schmid und in den Akten des U-Ausschusses zu Tage kam, rückte neben einer türkisen Kerntruppe auch die Finanzverwaltung in ein eher ...