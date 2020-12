So kann man sich täuschen: Wie wir uns 2020 vor zehn Jahren vorgestellt haben

2010 begaben sich die SN auf Zeitreise ins Jahr 2020. Was aus der Zukunft von damals geworden ist und ob auch nur irgendjemand prognostisch ins Schwarze getroffen hat, lesen Sie hier.

Wir schreiben den Juni 2010. Österreich wird von einer Großen Koalition regiert, an deren Spitze der Sozialdemokrat Werner Faymann steht, in der Wiener Hofburg residiert Heinz Fischer, Gabi Burgstaller ist Landeshauptfrau von Salzburg. Im Weißen Haus hat Barack Obama das Sagen, Papst Benedikt XVI. ist noch nicht amtsmüde und in Südafrika beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft, an deren Ende sich die Spanier über ihren ersten WM-Titel freuen dürfen. Der isländische Gletschervulkan mit dem sperrigen Namen Eyjafjallajökull spuckt endlich nicht mehr, nachdem er ...