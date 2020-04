Abstand halten, Desinfektion, Schutzmasken. Die Matura gibt einen Vorgeschmack darauf, wie Unterricht in naher Zukunft ausschauen dürfte.

Am 15. Mai soll der Schulbetrieb schrittweise wieder hochgefahren werden. Bereits am 4. Mai kehren die Maturanten an die Schule zurück, um sich auf die Reifeprüfung am 25. Mai vorzubereiten. Freilich unter strengen Hygienevorkehrungen. Sie lassen erahnen, wie der Unterricht ...