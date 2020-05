Kommende Woche wird es für Volks- und Mittelschüler ernst. Mehr als 90 Prozent aller Schulen sperren freiwillig an Fenstertagen auf.

2,42 Mrd. Euro will die Regierung in den nächsten zehn Jahren in Ausbau, Sanierung und Digitalisierung der Schulen stecken. Das gab die Regierung bekannt - kurz bevor am Montag die Schule für 700.000 Sechs- bis 14-Jährigen wieder losgeht. An fast ...